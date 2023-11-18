تونس تجمد الأرصدة المالية لصهر بن علي مروان المبروك
قررت محكمة قضائية، الجمعة 17 نوفمبر 2023، تجميد الأرصدة المالية والبنكية لرجل الأعمال التونسي وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مروان المبروك، وفق ما أوردته اذاعة "موزاييك" المحلية.
و كان قاضي التحقيق أصدر، الخميس، مذكرة إيداع بسجن مروان المبروك بتهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية.
ويذكر أن قرار التجميد لا يتعلق بالأملاك التابعة لرجل الأعمال مروان المبروك من شركات تجارية وغيرها وإنما يتعلق تحديدا بالأرصدة المالية والبنكية الراجعة إليه.
وفي 31 أغسطس الماضي، أصدرت النيابة العامة، قرارا يقضي بمنع سفر المبروك وعدد من أفراد عائلته، للاشتباه في "وجود سوء تصرّف في الممتلكات