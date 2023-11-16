القضاء التونسي يحيل صهر "بن علي" إلى السجن

ذكرت إذاعة موزاييك أف أم التونسية، اليوم الخميس، أن القضاء أصدر مذكرة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال البارز وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مروان المبروك، الموقوف منذ أيام.

وقالت الإذاعة إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي حقق مع مروان المبروك حول ما هو منسوب إليه قبل أن يصدر مذكرة إيداع في السجن بحقه.

أوقفت السلطات التونسية مروان المبروك في 7 من نوفمبر الجاري بعد تحريك المكلف العام بنزاعات الدولة شكاية ضده بشأن شركة تمت مصادرة أجزاء من رأسمالها سنة 2011.

والتهم التي وجهت إلى مروان المبروك تتعلق بجريمة الاستيلاء على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

والمبروك أحد أفراد عائلة تسيطر على شركات في قطاعات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد أحداث 2011 التي أطاحت بحكمه.