نازحون من شمال غزة لـ"إرم نيوز": قلق مستمر ومصير مجهول

تتواصل أيام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بناء على التفاهمات بين حماس وإسرائيل لكن معاناة النازحين من مناطق شمال القطاع تتواصل في ظل عدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم وتفقدها أو حتى معرفة مصيرها.

وتسمح هذه الهدنة للمواطنين الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع بالوصول لجنوبه ووسطه، لكنها لا تسمح بالتحرك في الاتجاه المعاكس، كما أنّ انقطاع الاتصالات وشبكات الإنترنت يجعل التواصل مع مَن بقي في هذه المناطق صعبًا.

قلق مستمر

ويقول الثلاثيني محمد زعرب من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، "إن جميع الاتصالات مقطوعة مع مَن تبقى من سكان المنطقة، وإنه لا يعلم أي شيء حول مصير بيته وممتلكاته".

وأضاف لـ"إرم نيوز": "نزحنا للجنوب وانقطعت الاتصالات بيننا وبين مناطق الشمال، وخرجنا من بيوتنا بملابسنا الشخصية دون أي ممتلكات أخرى".

وتابع "علمنا من بعض النازحين الذين وصلوا بعدنا للمنطقة أن المربع السكني الذي نقيم فيه تعرَّض لقصف عنيف بالطائرات والمدفعية، لكن لم يستطع أحد تحديد ما إذا كان منزله تدمر أم لا".

ويشير محمد إلى أن حالة القلق هذه تقتله كل ساعة، مضيفًا: "بيوتنا ليست حجارة وكل زاوية منها لنا فيها ذكريات، ولا يمكن تعويضها.. أتمنى انتهاء الحرب لأعود إلى بيتي حتى لو اضطررت لنصب خيمة على ركامه إذا وجدته مدمرًا".