قصف مساجد وكنائس غزة.. ضربات عززت التعايش الديني

لم تسلم دور العبادة في قطاع غزة من مساجد أو كنائس، تحكي قصة تعايش ديني بين المسلمين والمسيحيين، من الآلة الحربية الإسرائيلية، سواء بالتدمير الكلي أو الجزئي لها، بالإضافة إلى مقتل وجرح المئات ممن احتموا بداخلها جرّاء القصف المتواصل على البيوت والأحياء السكنية.

فقد دمرت الطائرات الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ما يزيد على 50 مسجدًا، أحدها المسجد العمري وسط مدينة غزة وعمره يزيد على 1300 عام، و3 كنائس إحداها تعتبر ثالث أقدم الكنائس في العالم.

تعليقا على ذلك، يقول وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، لـ"إرم نيوز": إن استهداف الجيش الإسرائيلي لدور العبادة من المساجد والكنائس "ما هو إلا انتهاك وحشي لحرمة هذه الأماكن ولإقامة الشعائر الدينية، فقد قامت الطائرات بقصف عدد من المباني التي تتبع وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تدمير دار القرآن الكريم التي خرّجت آلاف الحافظين للقرآن الكريم تدميرًا كاملًا".

وأكد البكري أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 50 مسجدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والذي جاء بعد ضوء أخضر أمريكي وغربي عبر المشاركة في جلسات مجلس الحرب الإسرائيلي، كما فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن".