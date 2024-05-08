"الدعم السريع" تصدّ هجومًا للجيش السوداني شرق ولاية الجزيرة

أعلنت قوات الدعم السريع، الأربعاء، عن صدها هجومًا جديدًا من الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه في شرق ولاية الجزيرة وسط السودان.

وأفادت في بيان على منصة "إكس" أنها "حققت انتصارًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة انتصاراتها على الجيش السوداني وحلفائه، خلال هجوم بقوة قوامها 75 عربة قتالية و6 دبابات، عبر محور الفاو بولاية القضارف، شرق الجزيرة.

وأضاف البيان أنه "لليوم الثاني على التوالي بعد صد متحركات الجيش، يوم الثلاثاء، بمحوري (جبل كردفان - تندلتي- أم روابة) بولاية شمال كردفان؛ تمكنت قوات الدعم السريع، اليوم، من إلحاق الهزيمة بقوات حركة العدل والمساواة قرب منطقة (الفقيشة) التي تبعد نحو 5 كيلومترات، عن الخياري على تخوم القضارف".

وأكد البيان استلام قوات الدعم السريع عدد 28 عربة قتالية بكامل عتادها الحربي، وعربة أخرى تحمل منظومة اتصالات، ودبابة بكامل معداتها، إضافة إلى مقتل وجرح العشرات، وفق البيان.

وكانت قوات الدعم السريع، صدت، يوم الثلاثاء، هجومًا نفذه الجيش السوداني على مدينة أم روابة الواقعة في ولاية شمال كردفان، وهجومًا آخر قرب مدينة الأبيض.