"الدعم السريع" تصدّ هجومًا للجيش السوداني شرق ولاية الجزيرة
أعلنت قوات الدعم السريع، الأربعاء، عن صدها هجومًا جديدًا من الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه في شرق ولاية الجزيرة وسط السودان.
وأفادت في بيان على منصة "إكس" أنها "حققت انتصارًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة انتصاراتها على الجيش السوداني وحلفائه، خلال هجوم بقوة قوامها 75 عربة قتالية و6 دبابات، عبر محور الفاو بولاية القضارف، شرق الجزيرة.
وأضاف البيان أنه "لليوم الثاني على التوالي بعد صد متحركات الجيش، يوم الثلاثاء، بمحوري (جبل كردفان - تندلتي- أم روابة) بولاية شمال كردفان؛ تمكنت قوات الدعم السريع، اليوم، من إلحاق الهزيمة بقوات حركة العدل والمساواة قرب منطقة (الفقيشة) التي تبعد نحو 5 كيلومترات، عن الخياري على تخوم القضارف".
وأكد البيان استلام قوات الدعم السريع عدد 28 عربة قتالية بكامل عتادها الحربي، وعربة أخرى تحمل منظومة اتصالات، ودبابة بكامل معداتها، إضافة إلى مقتل وجرح العشرات، وفق البيان.
وكانت قوات الدعم السريع، صدت، يوم الثلاثاء، هجومًا نفذه الجيش السوداني على مدينة أم روابة الواقعة في ولاية شمال كردفان، وهجومًا آخر قرب مدينة الأبيض.
وهاجم الجيش السوداني، مواقع قوات الدعم السريع في مدينة أم روابة، الواقعة على بعد نحو 200 كيلو متر شرق مدينة الأبيض، بعدما تقدم من مدينة "تندلتي" بولاية النيل الأبيض المجاورة.
وأكدت قوات الدعم السريع تصديها لهجوم الجيش في محورين بولاية شمال كردفان، حيث كان الجيش يخطط من خلالهما لفتح الطريق القومي كوستي الأبيض، وفق بيان.
وأوضح البيان أن "قوات الدعم السريع تمكنت من سحق العدو تمامًا، ومقتل أكثر من 400 من الأعداء، والاستيلاء على 11 عربة قتالية بكامل عتادها، وعدد 2 دبابة، وتدمير دبابتين، وعدد 4 شاحنات بكامل حمولتها واستلام كميات من الذخائر والأسلحة بمختلف أنواعها".
وفي محور تندلتي - أم روابة، أكد البيان "سحق قوات الدعم السريع للقوة القادمة من النيل الأبيض، حيث قتل أكثر من 500 من الجيش، وتم الاستيلاء على عدد 10 عربات قتالية بكامل عتادها، وعدد 4 شاحنات، وعدد 1 تانكر وقود وعربة (بوكلن)، واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".