محللون: خلافات الفصائل تعيق تشكيل حكومة التكنوقراط الفلسطينية

رأى محللون ومختصون في الشأن الفلسطيني، أن الخالفات بين الفصائل تعيق التوافق على "حكومة تكنوقراط"، مشيرين إلى أن مثل هذه الحكومة لا يمكنها إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

وعقب تقديم الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية استقالتها للرئيس محمود عباس، أجرى مسؤولون مباحثات ناقشوا فيها تشكيل "حكومة تكنوقراط" تدير الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت حركة فتح أن الحكومة المقبلة لن تكون فصائلية أو ذات توجه سياسي، في حين أكدت حركة حماس أن الوقت غير مناسب لتشكيل حكومة تكنوقراط، الأمر الذي يرجح عدم قبول الأخيرة المشاركة بمشاورات تشكيلها.

خلافات عميقة

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أحمد عوض أن "الخلافات العميقة بين حركتي فتح وحماس تمثل العقبة الأكبر أمام أي مساع لتشكيل حكومة جديدة، سواء كانت فصائلية أو حكومة تكنوقراط، خاصة ما يتعلق في برنامج عملها".

وأوضح عوض، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "التوافق بين فتح وحماس على تشكيل حكومة جديدة أمر صعب للغاية في الوقت الراهن، خاصة وأن الطرفين لديهما تباين واضح في وجهات النظر السياسية والعسكرية".

وأشار إلى أن "تشكيل السلطة الفلسطينية وفتح لحكومة التكنوقراط لا يمكن أن تعيد لهما السيطرة على القطاع، خاصة وأن ذلك مرفوض من قبل حماس، علاوة على أنه سيؤثر على صورتهما في الشارع الفلسطيني".

وأضاف: "عودة السلطة الفلسطينية لغزة يحتاج توافقا فلسطينيا إقليميا دوليا"، مشيرا إلى أن "حكومة التكنوقراط المرتقبة لا يمكن أن تنجح بدون حصولها على تمويل ودعم من المجتمع الدولي، وهذه عقبات كبيرة أمامها".

ولفت عوض إلى أن "ذلك سيجبر الحكومة المقبلة وإن جرى تشكيلها بتوافق بين الفصائل الفلسطينية لتبني برنامج يحظى بقبول من إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، مشدداً على أن ذلك محطَّ خلاف بين فتح وحماس.

واعتبر أن "تشكيل حكومة بتوافق بين فتح وحماس يحتاج لأشهر، وهو ما يشير إلى تكرار سيناريو عام 2017، حيث تم التوافق برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة، ومن ثم تسببت الخلافات بانهيار هذا الاتفاق".

اشتراطات حماس

ورأى المحلل السياسي، يونس الزريعي أن "اشتراطات حماس بشأن التوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية تشكل عقبة أمام تشكيل مثل هذه الحكومة، أو عودة سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة".