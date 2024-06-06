اليمن.. قتلى وجرحى إثر إحباط هجوم واسع للحوثيين

تمكنت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، من إحباط هجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي في مناطق بين محافظتي لحج وتعز، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من الجانبين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا واسعًا ضد مواقع تسيطر عليها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في منطقة "كرش" التابعة لمديرية القبيطة، المتاخمة لمحافظة تعز، وأسفرت المواجهات العنيفة، عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وذكرت القوات المسلحة الجنوبية، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنها تمكّنت من إحباط محاولة هجوم لميليشيا الحوثي في مرتفعات "جبل الضواري"، معززة هجومها بتغطية نارية مكثّفة.

وأشارت عبر موقعها الرسمي إلى أنها أجبرت ميليشيا الحوثي "على التراجع، وسط تكبد الأخيرة خسائر كبيرة في صفوف عناصرها المهاجمة، خلال مواجهات استمرت لساعات".