اليمن.. قتلى وجرحى إثر إحباط هجوم واسع للحوثيين
تمكنت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، من إحباط هجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي في مناطق بين محافظتي لحج وتعز، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من الجانبين.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجومًا واسعًا ضد مواقع تسيطر عليها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في منطقة "كرش" التابعة لمديرية القبيطة، المتاخمة لمحافظة تعز، وأسفرت المواجهات العنيفة، عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وذكرت القوات المسلحة الجنوبية، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنها تمكّنت من إحباط محاولة هجوم لميليشيا الحوثي في مرتفعات "جبل الضواري"، معززة هجومها بتغطية نارية مكثّفة.
وأشارت عبر موقعها الرسمي إلى أنها أجبرت ميليشيا الحوثي "على التراجع، وسط تكبد الأخيرة خسائر كبيرة في صفوف عناصرها المهاجمة، خلال مواجهات استمرت لساعات".
وأكد الموقع أنه خلال التصدي للهجوم، قتل 5 من أفراد القوات المسلحة الجنوبية.
وأدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بشدة، هجوم الميليشيا "الغادر" في جبهات "كرش" بمحافظة لحج.
وقال وزير الإعلام ، معمر الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن استمرار الحوثيين في التصعيد وعمليات التحشيد المتواصلة للمقاتلين والعربات والأسلحة والذخائر في مختلف جبهات القتال "يكشف نواياها المبيتة واستثمارها للتعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومسرحياتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، لحشد المقاتلين وجمع الأموال، وتوجيه تلك الإمكانات للتصعيد وقتل اليمنيين وقصف المدن والقرى الآهلة بالسكان".
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بـ"إدانة صريحة لهذا التصعيد، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية".