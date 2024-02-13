مصدر لـ"إرم نيوز": اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في موسكو

كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن اجتماعاً سيعقد في العاصمة الروسية موسكو، يجمع كافة الفصائل الفلسطينية لإنهاء خلافاتها الداخلية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، إن "دعوات وصلت لكافة الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع فلسطيني هدفه حل الخلافات الداخلية وتوحيد الصفوف"، موضحاً أن "أغلب الفصائل أكدت نيتها حضور الاجتماع".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال الثلاثاء، إن "موسكو ستنظم اجتماعاً فلسطينياً- فلسطينياً لحل الخلافات الداخلية".