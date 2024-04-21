يسرائيل هيوم: الرد على إيران حيك بدقة.. ودخول رفح لن يعيد المختطفين

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، إن الرد على الهجوم الإيراني الأخير على تل أبيب، والمنسوب إلى إسرائيل، حيك بدقة، فيما استبعدت أن تؤدي العملية العسكرية المرتقبة في مدينة رفح إلى عودة المختطفين من قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير لها أن الهجوم المضاد على إيران، المنسوب إلى إسرائيل، تم بشكل سلمي ولم يتصاعد إلى رد فعل مضاد، لافتة إلى أن إسرائيل أظهرت خلال الهجوم قدرات كبيرة، إذ تم تنفيذ الهجوم باستخدام صواريخ أُطلقت من طائرة على مسافة بعيدة، ونجحت في إصابة الهدف بدقة، دون أن يتم رصدها أو اعتراضها.

وأضافت أن الأضرار التي لحقت برادار بطارية الصواريخ الروسية المتطورة "إس 300"، تؤكد أن الإيرانيين معرضون للاستهداف أكثر مما كانوا يعتقدون، مرجحة أن يدفعهم ذلك إلى إضفاء اللامركزية على المنشآت النووية، وتسريع عملية نقلها إلى مرافق آمنة تحت الأرض.