تهديد جديد يتربّص بالناجين من زلزال المغرب

في مدينة أمزميز المغربية التي ضربها الزلزال، ابتكرت زينة مشغازي مغسلة من خلال وضع دلو زهري اللون وقطعة من الصابون على الأرض المغبرة وسط الأنقاض.

وروت هذه المرأة من أمزميز، الواقعة أسفل جبال الأطلس الكبير، على مسافة نحو 60 كيلومترًا جنوب غرب مراكش: "لم أستحم منذ 7 أيام".

وبعد مرور أكثر من أسبوع على وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر، ودمر مناطق وسط المغرب، تكثر المخاوف من أن تشكل الظروف المعيشية السيئة، وقلة النظافة، تهديدات جديدة للناجين.

وأدى الزلزال إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، وإصابة آلاف آخرين، عندما ضرب ولاية الحوز جنوب مدينة مراكش السياحية، في 8 أيلول/سبتمبر الجاري.

وبقي الكثير من الناجين قرب قراهم المدمرة، وهم ينامون الآن في ملاجئ مستحدثة، وخيم بسيطة، قدمتها خدمة الحماية المدنية المغربية.

ولاحقًا، انشغلت "مشغازي" بالعجن لصنع الخبز، فيما كانت تجلس على كرسي إلى جانب موقد في العراء، وعندما انتهت، غسلت يديها بمياه غير معالجة من إبريق، غير آبهة بأنه متسخ، وقالت: "علينا أن نتأقلم" مع الظروف.

ومع وجود عدد قليل من المنازل التي صمدت وبقيت صالحة للسكن في أمزميز، أصبحت الحمامات والمراحيض العاملة تعد من الكماليات، وغالبًا ما تكون مكتظة.

وأشارت "مشغازي" إلى قطعة أرض خالية قريبة، حيث توفر الآن مجموعة من أشجار الزيتون وحدها الخصوصية لقضاء الحاجة.