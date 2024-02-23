نجا من الاغتيال بأعجوبة.. من هو الناشط العراقي فخري كريم؟ (فيديو)
للمرة الرابعة، وفي جديد الانهيارات الأمنية المستمرة في العراق، نجا رئيس مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، من محاولة اغتيال في منطقة القادسية ببغداد، أثناء عودته إلى منزله، قادماً من معرض العراق الدولي للكتاب.
ونجا فخري كريم من محاولة الاغتيال بعد قطع مسلحين يستقلون مركبة من نوع "بيك أب" الطريق عليه وفتحهم للنار من وسط العاصمة بغداد، وقالت وسائل إعلام عراقية إن "فخري كريم نجا بأعجوبة من دون إصابات".
فمن هو فخري كريم؟
شغل فخري كريم منصب المستشار لرئيس جمهورية العراق الأسبق بين عامي 2006 و 2014، وهو صحفي وكاتب وصاحب مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون ودار المدى، كما كان نقيباً للصحفيين.
وسائل إعلام عراقية أشارت إلى أن فخري كان هاجسه الأكبر "النشر"، ولد عام 1942 في أسرة كردية، وعاش في بغداد، وانتمى إلى نقابة الصحفيين العراقيين عام 1959.
انخرط كريم في الحزب الشيوعي العراقي مبكراً، وكان عضوا في لجنته المركزية ثم مكتبه السياسي.
انطلق كريم بمسيرة النشر والطباعة من مجلة "النهج" التي تبوأت موقعها المميز بين الدوريات العربية الفكرية.
وكان كريم صاحب امتياز جريدة "الفكر الجديد" الأسبوعية، الصادرة في إطار التعاون الجبهوي بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي.
محاولات اغتياله السابقة
لم تكن هذه المرة الأولى التي ينجو فيها من محاولة اغتيال، ففي بيروت تعرض لأكثر من محاولة، سقط في إحداها مرافقه الشخصي. وتعرض مكتبه في بغداد إلى قصف صاروخي، أصيب جراءها مدير إدارة جريدة المدى بجروح، والمصادفة أن القصف تم في ساعة ويوم المحاولة الفاشلة لاغتياله في بيروت بتاريخ 1982/07/28.
كما تعرض فخري كريم في عام 1969 وهو في طريق عودته من الخارج "سرياً" إلى محاولة اغتيال، إثر قصف جوي طال مركبته.
وبعد عودته عام 2003 إلى العراق والشروع بإصدار "جريدة المدى" وإطلاق "مؤسسة المدى" تعرض إلى أكثر من محاولة اغتيال نجا منها، إحدى المحاولات محققة لولا أن من استهدفه أخطأ السيارة التي كانت تقله ببضعة سنتيمترات.
وعلقت مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون، على المحاولة الجديدة لاغتيال فخري كريم، قائلة إن "قوى الظلام والتخلف المسؤولة عن دمار العراق لا تريد رؤية السعادة في العراق، حيث تفاعلت مع حدث ثقافي كبير مثل معرض العراق الدولي للكتاب بهذه الطريقة".
وأضافت: "فخري كريم لعب دوراً مؤثراً في الحياة السياسية والثقافية العراقية".
وطالبت المؤسسة عبر بيانها الجهات الرسمية بفتح تحقيق ضد من ارتكبوا محاولة الاغتيال ومن يقف خلفهم لتقديمهم إلى العدالة.