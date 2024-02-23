نجا من الاغتيال بأعجوبة.. من هو الناشط العراقي فخري كريم؟ (فيديو)

للمرة الرابعة، وفي جديد الانهيارات الأمنية المستمرة في العراق، نجا رئيس مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، من محاولة اغتيال في منطقة القادسية ببغداد، أثناء عودته إلى منزله، قادماً من معرض العراق الدولي للكتاب.

ونجا فخري كريم من محاولة الاغتيال بعد قطع مسلحين يستقلون مركبة من نوع "بيك أب" الطريق عليه وفتحهم للنار من وسط العاصمة بغداد، وقالت وسائل إعلام عراقية إن "فخري كريم نجا بأعجوبة من دون إصابات".

فمن هو فخري كريم؟

شغل فخري كريم منصب المستشار لرئيس جمهورية العراق الأسبق بين عامي 2006 و 2014، وهو صحفي وكاتب وصاحب مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون ودار المدى، كما كان نقيباً للصحفيين.

وسائل إعلام عراقية أشارت إلى أن فخري كان هاجسه الأكبر "النشر"، ولد عام 1942 في أسرة كردية، وعاش في بغداد، وانتمى إلى نقابة الصحفيين العراقيين عام 1959.

انخرط كريم في الحزب الشيوعي العراقي مبكراً، وكان عضوا في لجنته المركزية ثم مكتبه السياسي.

انطلق كريم بمسيرة النشر والطباعة من مجلة "النهج" التي تبوأت موقعها المميز بين الدوريات العربية الفكرية.

وكان كريم صاحب امتياز جريدة "الفكر الجديد" الأسبوعية، الصادرة في إطار التعاون الجبهوي بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي.