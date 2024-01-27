"الدعم السريع" تنفي صلتها بمزاعم اختفاء نساء في السودان

كذّبت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم السبت، تقريراً غربياً، يتهمها باختفاء فتيات ونساء في مناطق الحرب، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي والإنساني وقواعد الاشتباك.

وقالت القوات في بيان عبر منصة "إكس": "طالعنا بياناً كاذباً لما يسمى بشبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي، حمل اتهامات لقواتنا باختطاف وإخفاء قسري لنساء وفتيات في مناطق الحرب".

وأضاف البيان: "إزاء هذه المعلومات الكاذبة والمضللة نوضح أن قوات الدعم السريع ملتزمة بالقانون الدولي والإنساني وقواعد الاشتباك في الحرب التي أشعلها النظام البائد وقياداته في القوات المسلحة".

وأكد البيان أن "قيادة قوات الدعم السريع تتابع تصرفات الأفراد، ولن تسمح بأي تجاوزات تصدر عن أي فرد في قواتها، ولا يمكن أن توفر الحماية لأي فرد يثبت في حقه ارتكاب أي مخالفات للقانون، ومنعاً لأي تجاوزات فقد شكلت لجنة الظواهر السالبة لمحاكمة أي فرد ميدانياً".