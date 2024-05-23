حماس تكشف مصير ضابط إسرائيلي بارز في "فرقة غزة"
قالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، إنها تحتجز مسؤولاً عسكريًا إسرائيليًا بارزًا في قطاع غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قالت تل أبيب سابقًا إنه قُتل.
ونشرت "القسام" مقطع فيديو عبر حسابها على "تيليغرام"، كشفت فيه عن وجود قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، أساف حمامي، ضمن المحتجزين لديها.
و"فرقة غزة" تندرج ضمن القيادة الإقليمية الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، وتعمل في نطاق القطاع والمنطقة المحيطة به التي تُسمّى "غلاف غزة".
وحمامي، الذي قالت كتائب القسام إنه أُصيب خلال اعتقاله دون الكشف عن حالته الصحية، يُعد أرفع مسؤول عسكري تعلن "حماس" احتجازه ضمن الرهائن الذين اقتادتهم من المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة خلال الهجوم.
وبحسب الفيديو، أبقت "حماس" مصير المسؤول العسكري الإسرائيلي مجهولاً دون تحديد حالته الصحية، واختتمت رسالتها بعبارة: "الوقت ينفد".
ويعد فيديو، اليوم، هو الأول من نوعه، حيث تتكتم الحركة على أعداد ومصير العسكريين الإسرائيليين لديها، وتطالب بأن يكونوا ضمن المرحلة الأخيرة من أية صفقة تبادل مقبلة بين الجانبين.