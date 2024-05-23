حماس تكشف مصير ضابط إسرائيلي بارز في "فرقة غزة"

قالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، إنها تحتجز مسؤولاً عسكريًا إسرائيليًا بارزًا في قطاع غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قالت تل أبيب سابقًا إنه قُتل.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو عبر حسابها على "تيليغرام"، كشفت فيه عن وجود قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، أساف حمامي، ضمن المحتجزين لديها.

و"فرقة غزة" تندرج ضمن القيادة الإقليمية الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، وتعمل في نطاق القطاع والمنطقة المحيطة به التي تُسمّى "غلاف غزة".