ليبيا.. هل تقود "خارطة الطريق" إلى إجراء انتخابات؟

تراقب الأوساط السياسية عن كثب التطورات التي قد تطرأ على الساحة الليبية بعد إعلان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عقد جلستين هامتين، الاثنين، المقبل لمناقشة القوانين الانتخابية وموعد الاستحقاقات المرتقبة.

وسيناقش أعضاء البرلمان الليبي، مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6"، كما سيناقش مجلس الدولة خارطة الطريق التي قدمها رئيسا البرلمان ومجلس الدولة.

وتثير دعوة صالح والمشري تساؤلات حول إمكانية نجاحهما في اعتماد خارطة الطريق وإنجاز الانتخابات بعد 8 أشهر من الآن.

البرلمان لن يصادق

واعتبر مراقبون، أن تصريحات رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بشأن القوانين التي ستجري بموجبها الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمثابة مؤشر واضح على أن البرلمان لن يصادق في جلسة الاثنين المقبل على القوانين الصادرة عن لجنة "6+6"، بل سيعيدها إلى اللجنة لإعادة النظر في القضايا الخلافية.

وكان صالح قد قال في تصريحات سابقة، إن القوانين التي أصدرها البرلمان ستجري بموجبها الانتخابات، كما أكد قيام البرلمان بدوره لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

كما كشف صالح عن وجود خارطة طريق متفق عليها مع المشري تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تهدف إىل الإشراف على العملية الانتخابية.