كنيدي مرشح الرئاسة الأمريكي المستقل: إسرائيل "أمة أخلاقية"

أبدى المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة روبرت كنيدي جونيور دعما قويًّا لإسرائيل، ووصفها بأنها "أمة أخلاقية" ترد بشكل عادل على استفزازات حماس بشن هجماتها على قطاع غزة.

وشكك كنيدي في مقابلة "رويترز" في الحاجة إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع الذي يدعمه الرئيس جو بايدن.

وكان بايدن أيضا مدافعا قويًّا عن إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حماس، لكنه مارس ضغوطا عليها في الآونة الأخيرة لوقف الأزمة الإنسانية في غزة، والمضي قدما نحو وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع لإطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات.

وردًّا على سؤال عما إذا كان يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة، قال كنيدي لـ"رويترز": "لا أعرف حتى ماذا يعني ذلك الآن".

وقال كنيدي إن كل وقف سابق لإطلاق النار "استخدمته حماس لإعادة التسلح وإعادة البناء ثم شن هجوم مفاجئ آخر، فما الذي سيكون مختلفا هذه المرة؟".

وتحدث كنيدي (70 عاما) مع "رويترز" في مقابلة شاملة، يوم الإثنين، من مكتبه في لوس أنجليس.

وتحول الدعم لإسرائيل إلى قضية مثيرة للانقسام السياسي داخل الحزب الديمقراطي، مع تجاوز عدد القتلى في غزة 30 ألفا، وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح.

ويحظى كنيدي بدعم 15% من الناخبين المسجلين، مقابل 39% لبايدن و38% لترامب، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس مؤخرا.