خبير سياسي لـ"إرم نيوز": الحرب البرية جنوب غزة ستكون الأعنف لهذا السبب

نجحت الوساطات القطرية والمصرية برعاية أمريكية في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، لمدة أربعة أيام اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس.

ويفضي الاتفاق إلى إطلاق سراح أسيرات وأطفال من كلا الجانبين، بالإضافة إلى ادخال الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إلى جانب السماح لأهالي شمال القطاع بالنزوح إلى جنوب وادي غزة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عزالدين المصري، إن "الخلاف الأمريكي الإسرائيلي يتمحور حول رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بعد الانتهاء من الحرب، وتحييد حماس وكل المنظمات الفلسطينية المسلحة في القطاع".