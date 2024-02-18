روايات قاسية لمهاجرين غير شرعيين من مالي علقوا في ليبيا

وقال الشاب المالي: "أعيش في طرابلس منذ عام وتسعة أشهر وأعمل في موقع بناء. أعترف أن الأمر صعب. أعمل طوال اليوم مقابل 80 دينارًا في اليوم ( أي حوالي 15 يورو)".

وأعرب بيرما عن حزنه من العنصرية التي يتعرض لها بسبب بشرته، قائلاً:" نحن، أصحاب البشرة السمراء، ليس لدينا نفس الراتب الذي يحصل عليه غيرنا من العمال، أما الآخرون، سواء كانوا عرباً أو آسيويين، فيمكنهم كسب 100 دينار في اليوم، وأحياناً أكثر".

ووفقاً للشاب المالي، فإنه لا يمكنه حتى الاعتراض أو الشكوى، مضيفاً: "إذا لم تكن سعيدًا، فارحل.. يتحدثون إلينا بشكل سيىء، ويعاملوننا بشكل سيىء. لكن لا يمكنني الذهاب إلى مكان آخر؛ لأن العثور على عمل في ليبيا أمر معقد للغاية".

وظلت ليبيا لعقود من الزمن بلد توطين للأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، حيث يحصلون على أجر أفضل من بلدهم الأصلي، ولكن منذ عام 2011، كانت البلاد في حالة من الفوضى، كما أن العنصرية منتشرة في كل مكان، ما يجعل الحياة اليومية للمهاجرين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا أمراً معقداً للغاية، بل وخطيراً.

العمل مقابل الطعام فقط

أما ممادو، شاب مالي آخر فشل في عبور البحر للوصول إلى أوروبا، فقال: "ما أكسبه يكفي فقط لإطعامي، لكن في بعض الأحيان لا أملك المال الكافي لشراء ما يكفي من الطعام، لذلك قمنا بالتعاون مع زملائي الأفارقة".

وتابع: "نشتري الأرز والمكرونة معًا، في بعض الأحيان الطماطم المعلبة، لا أستطيع دفع الإيجار، في هذه اللحظة، أنا نائم في موقع البناء، في المباني الجاهزة، وأشارك الغرفة مع أربعة أشخاص آخرين.. الجو بارد في الليل ولكن لا بأس، لدينا أغطية تكفينا".

وأضاف: "أنا عالق. لا أستطيع العودة إلى مالي، والمال الذي أكسبه هنا لا يكاد يكفي لتلبية احتياجاتي، ولا أستطيع العيش بشكل طبيعي؛ ولهذا السبب هدفي الآن الذهاب إلى أوروبا".

الهروب إلى السجن

أما عن رحلة العبور إلى أوروبا، أشار الشاب إلى أنه حاول مرتين بالفعل ولكنه فشل، قائلاً: "حاولت بالفعل، مرتين. أولا، المحرك لم يبدأ أبدا. كنا على الشاطئ مع جميع الركاب، جاهزين، لكن كان علينا المغادرة، هرب الجميع إلى الصحراء".

وكانت المحاولة الثانية في 17 أغسطس/ آب 2021، وبمجرد الوصول إلى الماء، رصد الليبيون قاربي، لقد أحدثوا أمواجًا من حولنا وأدى ذلك إلى اهتزاز القارب، كنت خائفًا جدًا، كانوا يتجهون نحونا أيضًا، ثم أخيرًا أخذوني أنا والـ 75 شخصًا الآخرين.

وعن فترة احتجازه، قال مامادو: "لقد ألقينا في السجن، وما يحدث هناك لا يمكن تفسيره؛ إذ بقيت ليلًا ونهارًا على الأرض في غرفة كبيرة، يفتح الباب مرة واحدة فقط في اليوم لتناول الوجبات، بمجرد أن نأكل، الجميع ينام، أنا متأكد من أن الحراس يضعون الحبوب المنومة في الطعام".

ولسنوات عديدة، أشارت شهادات كثير من المهاجرين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات إلى الفظائع المرتكبة في السجون الليبية.

وفي تقرير نشرته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استنكرت منظمة أطباء بلا حدود سلوك الحراس في السجون الليبية الرسمية في عين زارة وأبوسليم، فقد تحدث عمليات الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات بجميع أنواعها.

إذا لم تدفع .. تمُت

يقول بيراما: "في إحدى الليالي، حاولنا الهروب مع صديق من ساحل العاج. في الساعة الواحدة صباحًا، كسرنا المرحاض هربًا، ما أحدث ثقبًا في الحائط، لكن الحراس سمعوا، واعتدوا علينا بالضرب، وتعرضت للضرب بالعصي فوق عيني مباشرة.. كان الألم شديدا".

وتابع: "بعد ذلك طلبوا فدية من عائلتي حتى أتمكن من الخروج. قال لي الحراس: "إذا لم يدفع أحد، تموت".

اتصلت هاتفيا مع والدي لأطلب منه المال، لكن لم يكن لدينا الوقت للحديث عن أي شيء آخر، وبعد شهرين دفعوا المبلغ، 700 ألف فرنك أفريقي (ما يزيد قليلاً على 1000 يورو)، إنه مبلغ كبير بالنسبة لهم في مالي، هم مزارعون، يزرعون الموز والبابايا والخضروات.

وعندما غادرت، ذهبت إلى طرابلس بناءً على نصيحة أصدقائي، وهناك وجدت عملاً، ولكن هنا، بالإضافة إلى الافتقار للوسائل المالية، فإننا لا نشعر بالهدوء أبدًا، أشعر بعدم الأمان كل يوم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نفذت السلطات الليبية عمليات اعتقال للمهاجرين في طرابلس، لأسباب أمنية رسميًا. وقد تم اعتقال أكثر من 4000 رجل وامرأة وطفل من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وإلقاؤهم في السجون. ولقي سبعة أشخاص حتفهم في العملية.

أما عن حالتهم الصحية، فقال بيراما: "جسديًا، اليوم أنا بخير، لكن ذهنيًا الأمور ليست على ما يرام. إن نقص المال ثقيل للغاية، وبمجرد أن أخرج إلى الشارع أفكر في الاعتقالات وهذا يقلقني. أشعر أيضًا بحزن شديد، وذكريات السجن تطاردني. لن أنسى أبدًا الطريقة التي عاملوا بها أصدقائي".