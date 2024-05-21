احتلال محور فيلادلفيا.. خطة الجيش الإسرائيلي لحسم معركة رفح

قال محللون إن الخطوة الأولى التي سيتخذها الجيش الإسرائيلي لحسم معركته في رفح، هي إعادة احتلال محور فيلادلفيا بالكامل.

ويمثل محور فيلادلفيا، الذي يقع بين قطاع غزة والأراضي المصرية، المعركة الحاسمة بالنسبة لإسرائيل في عمليتها البرية التي أطلقتها، قبل أيام، في مدينة رفح جنوب القطاع، وتسعى إلى السيطرة على المحور كهدف إستراتيجي لها.

وأُنشئ المحورُ، في العام 2005، بموجب اتفاق مصري إسرائيلي أُطلق عليه اسم "اتفاق فيلادلفيا"، الذي كان هدفه وقف عمليات التهريب، وتدمير الأنفاق الفلسطينية الممتدة من المنطقة الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين إلى سيناء.

والمحور عبارة عن شريط ضيق بين مصر وغزة يبلغ طوله 14 كيلو مترًا، من البحر الأبيض المتوسط غربًا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقًا؛ إذ سيطرت حركة حماس عليه، العام 2007، عقب أحداث الانقسام الفلسطيني.

وتيرة سريعة

ووفق الوضع الميداني برفح، فإنه بالرغم من تحرك الجيش الإسرائيلي البطيء والمتدرج لعمق المدينة؛ إلا أنه يترحك بوتيرة سريعة بمحور فيلادلفيا، حيث يقترب من شارع صلاح الدين الرئيس، الذي يبدأ من الحدود المصرية وينتهي بأقصى شمال القطاع.

ويأتي التحرك العسكري بالمحور بالرغم من عدم تقدم الجيش الإسرائيلي إلى عمق المدينة، أو حتى أعماق أطرافها الشرقية، حيث يواصل التمركز، منذ عدة أيام، في الأحياء التي سيطر عليها منذ بداية عمليته البرية في رفح.