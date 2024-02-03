هل تمهد إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي شمال غزة للتهدئة؟

عملية عسكرية جديدة

وقال الخبير في الشأن العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي، إن "إعادة الانتشار التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غرب غزة وشمالها، تأتي في إطار استعداداته لإمكانية البدء بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع".

وأوضح الشرقاوي، لـ"إرم نيوز"، أن "إعادة الانتشار ربما تهدف لنقل التجمعات السكانية في مدينة رفح لشمال القطاع، من أجل البدء في عملية عسكرية بالمدينة، خاصة وأن رفح تشهد تكدسًا للنازحين".

وأضاف: "مخططات الجيش الإسرائيلي بشأن رفح اصطدمت مع الرفض المصري لأي عمل عسكري بمحور فيلاديلفيا، وهو الأمر الذي دفعه إلى التفكير بنقل السكان من الجنوب للشمال، وشن هجوم عسكري دون المساس بالمحور"، وفق تقديره.

وبيّن أن "مثل هذا المخطط سيتم تنفيذه في حال فشل الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لهدنة ولو مؤقتة في غزة"، مشددًا على أن إسرائيل ترغب أيضاً في إطار أي هدنة بالتمركز بمواقع محددة بالقطاع وليس في كل المناطق التي تم السيطرة عليها عسكريًّا.