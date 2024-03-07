خبراء: إسرائيل تغطي على فشلها في حرب غزة بتنفيذ "خطط انتقامية"

قال خبراء إن إسرائيل تريد حفظ ماء وجهها، بعد فشلها في أرض المعركة، من خلال تطبيق خطط انتقامية متمثلة ببناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى ترويجها لمشاريع "استفزازية" متمثلة بتهجير الفلسطينيين "كخيار مفضل لها لحفظ أمنها".

وأشار الباحث في مركز الحبتور للأبحاث بالقاهرة، مصطفى أحمد، إلى ضرورة الوقوف في وجه إسرائيل، ضد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، لا سيما في ضوء تصديق لجنة التخطيط والبناء العليا في إسرائيل، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية.

ودعا في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى ضرورة التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، عبر التمسك بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.

وأضاف: "المبادرة العربية تمثل الموقف العربي التوافقي الموحد، وهي أساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وأشار أحمد إلى ضرورة استهجان استمرار القوات الإسرائيلية في استهداف المدنيين على نحو يمثل جريمة حرب، وإدانة القصف الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية، خاصة بعد ما حدث في دوار النابلسي، والتأكيد على ضمان حماية واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.