ألمانيا تدعو إسرائيل لسحب موافقتها على بناء مستوطنات جديدة

دعت ألمانيا، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية إلى سحب موافقتها على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء انتهاك خطير للقانون الدولي، وفق ما ذكرت "رويترز".

وتعليقًا على موافقة هيئة التخطيط العليا في إسرائيل على خطط لبناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات معاليه أدوميم وكيدار وإفرات بالضفة الغربية، قالت وزارة الخارجية الألمانية: "نستنكر بشدة الموافقة على إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية".