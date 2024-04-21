ماذا فعل البيت الأبيض لتجنيب الشرق الأوسط حربًا شاملة؟

استعرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجهود غير المسبوقة التي بذلها البيت الأبيض على مدى 19 يومًا، لاحتواء التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، وتجنّب حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة، كانت بداية التدافع المحموم في البيت الأبيض، في الأول من أبريل، بالتزامن مع شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق دون تنسيق مسبق مع الإدارة الأمريكية.

وفتحت تلك الضربة الباب على مصراعيه لأزمة جديدة قد تتوسع إلى حرب شاملة بين إسرائيل وإيران.

رد فاق التوقعات

ومع التأكيد الإيراني أن الهجوم الإسرائيلي لن يبقى دون رد، انطلقت الجهود الأمريكية دبلوماسيًّا لمحاولة حثّ المؤثرين على النظام الإيراني للعدول عن قراره بالردّ داخل الأراضي الإسرائيلية على الأقل، وعسكريًّا في مسعًى لتحقيق الردع والاستعداد للدفاع عن إسرائيل أوّلًا والمصالح الأمريكية، رغم تعهّد إيران بعدم التعرض لها، في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن التوتر كان يزداد يومًا بعد يوم بسبب تأخر الرد الإيراني وعدم وضوح الرؤيا حول حجمه وأهدافه وتوقيته. وبالفعل جاء الرد الإيراني بعد 12 يومًا وبشكل فاق توقعات الأمريكيين من حيث الحجم.

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت لاحق، إن حجم الهجوم المباشر الأول لطهران على إسرائيل يطابق أسوأ سيناريوهات وكالات التجسّس الأمريكية.

ولم يهدد ذلك حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة فحسب، بل هدد أيضًا آمال بايدن في منع أزمة الشرق الأوسط المستمرة منذ 6 أشهر من الانجرار إلى حرب إقليمية شاملة.

لكن، ولحسن الحظ، آتت الجهود العسكرية التحضيرية الأمريكية في المنطقة ثمارها، واستطاعت الدفاعات الإسرائيلية والغربية والإقليمية صد الهجوم الإيراني غير المسبوق بنسبة وصلت إلى 99%.