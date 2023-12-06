أرملة محمد مناصرة تروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل مقتله على يد الجيش الإسرائيلي بدم بارد

قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا يُدعى محمد مناصرة داخل منزله، ومروا فوق دمائه، وأكملوا مهمتهم في اعتقال شقيقه عبد الله قبل مغادرتهم، تاركين خلفهم أماً ثكلى وأرملة وطفلاً يتيما قبل أن يولد.

وتأتي النهاية "المأساوية" للشاب، البالغ من العمر 25 عامًا، المتزوج منذ 9 شهور، والذي كان ينتظر طفله الذي سيولد قريباً، وسط معاناة أهالي مخيم قلنديا شمال القدس بسبب الحصار الإسرائيلي والاقتحامات المستمرة.

وفي صباح يوم الإثنين، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا لاعتقال الشاب عبدالله مناصرة، وفجرت باب منزله بقنبلة يدوية دون إنذار، ما أدى إلى مقتل شقيقه محمد، الذي كان يقف خلف الباب، إذ تشوه جسده وملأت دماؤه المنزل أمام والدته التي أصيبت بشظايا أيضا.