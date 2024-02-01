بعد حصار لأيام.. تراجع إسرائيلي من محيط مستشفى الأمل بغزة

تراجعت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية من أمام مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في مدينة خان يونس جنوبي غزة، وذلك بعد حصار دام أياماً، حسبما أعلن المتحدث الإعلامي باسم الجمعية رائد النمس.

وقال النمس لـ "إرم نيوز"، إن الجيش الإسرائيلي ما زال يطلق النار على كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى.

ووصف ما يجري في مستشفى الأمل بأنه "أخطر بكثير مما حصل في اقتحامات سابقة لمستشفيات غزة، حيث تجري عمليات قتل مستمرة لعشرات النازحين وبشكل يومي وسط ندرة في وجود المعلومات".

وأكدّ أن آلاف النازحين ونحو 100 مريض وجريح بالإضافة إلى الطواقم الطبية العاملة يعانون ظروفاً معيشية وصحية غاية في السوء جرّاء نقص المواد الغذائية والتدخلات العلاجية اللازمة.

وطالب المسؤول الإعلامي، المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف بضرورة إجراء تحرك فوري وعاجل إزاء الاستهداف الإسرائيلي للطواقم الطبية والمدنيين.