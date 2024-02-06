بلينكن يبحث مع ولي عهد السعودية التطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، تطورات المنطقة وجهود الاستقرار، خلال لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض الجانبان "أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار".

ويأتي اجتماع بلينكن بولي العهد السعودي في مستهل جولة للوزير الأمريكي في الشرق الأوسط، وسط مساع دولية حثيثة من أجل الحفاظ على الاستقرار.

ومن المقرر أيضاً أن يزور بلينكن مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لإعطاء دفعة للمحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر مع حركة حماس بشأن اتفاق لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.