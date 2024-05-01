حماس رداً على بلينكن: محاولة للضغط علينا وتبرئة إسرائيل

وصفت حركة حماس تصريحات وزير الخارجية الأمريكية حول وقف إطلاق النار بأنها "مخالفة للحقيقة"، ومحاولة للضغط على الحركة وتبرئة إسرائيل. وفق وكالة "رويترز".

وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية للحركة في الخارج اليوم الأربعاء، عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها "تصريحات مخالفة للحقيقة".

وأضاف، "ليس غريبا أن تصدر هذه التصريحات من بلينكن، المعروف عنه أنه وزير خارجية إسرائيل وليس أمريكا".

وشدد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس، على أن تصريحات بلينكن محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئة إسرائيل.

وأضاف في تصريحات لـ"رويترز"، أن حماس لا تزال تبحث أحدث عرض مطروح بشأن وقف إطلاق النار.

وقال، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو، باعتراف الوفد المفاوض الإسرائيلي، هو من يعطّل التوصل لاتفاق".

وأردف، "تلقينا قبل عدة أيام فقط ردًّا رسميًّا إسرائيليًّا، وهو قيد الدراسة".