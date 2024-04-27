بعد تنامي التوتر بين موريتانيا ومالي.. مخاوف من تكرار أحداث 1989 الدامية

تشهد العلاقات بين الجارتين موريتانيا ومالي حالة من التوتر، على خلفية اقتحام قوات مالية قريةً حدودية موريتانية، والاعتداءات المتكررة على الموريتانيين داخل الأراضي المالية؛ ما عمّق المخاوف من تكرار أحداث دامية سابقة مع السنغال سنة 1989.

فقد أعرب رئيس اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، عن قلقه البالغ من تصاعد حدة التوتر على الحدود الموريتانية مع مالي.

وقال ولد مولود إن أوضاع الحدود الموريتانية مع مالي تتجه نحو أحداث 1989 مع السنغال، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.