رغم التهديد بهجوم بري.. فلسطينيون من غزة: "لن نغادر وسنموت هنا"

"مهما حدث لن نغادر. يضربوننا لكننا لن نترك منازلنا ولن نرحل". تقول فوزية شاهين وهي تجلس في منزلها مع أحفادها تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل ونقص الخبز ومياه الشرب وانقطاع الكهرباء.

تستذكر فوزية (90 عاما) فصلاً مظلماً محفوراً في وعي الفلسطينيين، حين تطلب إسرائيل من سكان غزة مغادرة منازلهم في ذلك القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان والمهدد بهجوم بري.