محادثات أردنية فرنسية ألمانية بشأن وقف الحرب في غزة

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيريه الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والألمانية أنالينا بيربوك، في اتصالين هاتفيين، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت الخارجية الأردنية في بيان.

وبحث الوزير الأردني مع نظيره الفرنسي جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، واعتماد آليات أكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية والكافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة "الأناضول".

وأكد الوزير الأردني "ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة"، مشددًا على "ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728، الذي أقره المجلس" أخيرًا.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".