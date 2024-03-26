محادثات أردنية فرنسية ألمانية بشأن وقف الحرب في غزة
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيريه الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والألمانية أنالينا بيربوك، في اتصالين هاتفيين، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت الخارجية الأردنية في بيان.
وبحث الوزير الأردني مع نظيره الفرنسي جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، واعتماد آليات أكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية والكافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وفقًا للبيان الذي نقلته وكالة "الأناضول".
وأكد الوزير الأردني "ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة"، مشددًا على "ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728، الذي أقره المجلس" أخيرًا.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
وذكر بيان الخارجية الأردنية أن الصفدي أجرى اتصالاً مع نظيرته الألمانية، في سياق الجهود التي تهدف إلى "حشد موقف دولي لوقف العدوان، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي وضعت أكثر من مليون غزي في مواجهة المجاعة".
وشكر الصفدي سيجورنيه على تقديم بلادها، يوم أمس الاثنين، دعما إضافيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 45 مليون يورو، مؤكدًا أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وأنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلاً لتلبية احتياجات قطاع غزة الإنسانية.