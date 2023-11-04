قتلى وجرحى بصفوف الجيش العراقي في هجوم لداعش

شنّ عدد من عناصر تنظيم داعش، اليوم السبت، هجوما مسلحا عنيفا على نقطة عسكرية في ناحية كبيسة غربي محافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش العراقي.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما عنيفا بأسلحة مختلفة على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي في ناحية كبيسة غربي محافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل (3) من عناصر الجيش العراقي، وإصابة (2) آخرين كحصيلة أولية".

وأضافت المصادر أن "قوات الجيش العراقي دخلت في حالة إنذار بناحية كبيسة، وأطلقت عملية أمنية لملاحقة ومتابعة عناصر تنظيم داعش، الذين هاجموا النقطة العسكرية، ويشارك في العملية طيران الجيش وكذلك الطيران الحربي؛ لمتابعة ومراقبة أي تحركات في المناطق الصحراوية القريبة من ناحية كبيسة والمناطق الأخرى".