بعد الفشل في دمجها.. هل أصبحت الميليشيات الليبية "أمرا واقعا"؟

منذ طرح فكرة تفكيك الميليشيات وإعادة دمجها في مؤسسات الدولة في فبراير الماضي، لا تزال حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عاجزة عن إتمام ذلك رغم الاشتباكات المتقطعة التي تحدث من حين إلى آخر.

هذا الأمر يثير تساؤلات عما إذا كانت الميليشيات قد أصبحت أمرا واقعا، ويصعب التعامل معها في ليبيا، التي تعاني انسدادا سياسيا ودستوريا منذ سنوات.

إعادة التأهيل

وكان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، قال في وقت سابق: "وصلنا إلى بعض الاتفاقات بعد مشاورات مع الأجهزة الأمنية في طرابلس، استغرقت شهرًا، بأن يجري خلال الفترة المقبلة إخلاء العاصمة من جميع الأجهزة الأمنية، ويبدأ التنفيذ بعد شهر رمضان المبارك".

ومن جانبه، قال المستشار العسكري والاستراتيجي للقائد الأعلى سابقا، العقيد عادل عبدالكافي، إن "هناك عقبات في طريق استكمال دمج المجموعات المسلحة التي تم إعادة تأهيل ودمج 70% منها في أجهزة الدولة، سواء وزارة الداخلية، أو رئاسة الأركان، أو من تتبع القائد الأعلى، وهو رئيس المجلس الرئاسي، لكن لا تزال الإشكالية التي تعاني منها هذه التشكيلات عدم التأهيل الصحيح".

وأوضح عبد الكافي، لـ "إرم نيوز"، أنه "عندما نتحدث عن الجانب العسكري أو الشرطي هناك بداية إعادة تأهيل على مستوى مختلف الرتب، حيث يتم إدخال العناصر للكليات العسكرية ومعاهد التدريب العسكري والشرطي، ومن هناك تبدأ عمليات إعادة التأهيل".