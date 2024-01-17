حميدتي يعلن رفض مقترحات تقسيم السودان لإنهاء الصراع

أعلن قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، رفضه القاطع لمقترحات ودعاوى تقسيم السودان لإنهاء الصراع، مؤكدًا مشاركته في الجلسة الطارئة الـ42 لرؤساء الإيقاد في يوغندا، يوم الخميس المُقبل.

وأكد حميدتي، في خطاب لـ"إيقاد" حول التفاوض وإيجاد حل سلمي للأزمة في السودان على حسابه بمنصة "إكس"، التزام قوات الدعم السريع بالمفاوضات والحوار والسلام.

وأوضح أن طبيعة اجتماع رؤساء الإيقاد أو أي مفاوضات مقبلة، ليست مسألة تتعلق بالمصالح الشخصية، ولا ينبغي لها أن تدور حول أجندة أي مجموعة بعينها، مؤكدًا أنه يجب أن تتم المفاوضات من أجل تحقيق مستقبل مستدام للسودان، وأن تؤدي إلى حل شامل يضم جميع السودانيين.