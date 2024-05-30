مسؤول سابق بالموساد: حماس تشترط بقاءها في غزة مقابل الرهائن

ويرى إيغرا أنه إذا تمت الموافقة على ذلك، فسنجد أنفسنا في النهاية نقاتل ليس فقط في غلاف غزة، بل أيضًا في داخل إسرائيل وجميع الأماكن القريبة من الحدود، معتقدًا أن عشرات الآلاف من نشطاء حماس المسلحين يعرفون كيف يتحملون هذا العبء.

وأكد أن هذا هو سبب الرفض الإسرائيلي لوقف إطلاق النار مهما كان الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أن "الأمريكيين والقطريين يريدون ذلك حقًا، كل منهم لأسبابه الخاصة".

وقال إيغرا إن الضغط العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي يجعل الأمر أسهل في إعادة المختطفين بالمستقبل، موضحًا أن زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، يرى أن قصة المختطفين مكسبًا له، وطالما أن إسرائيل غير مستعدة للموافقة على مطالبه، فهو ينظر بارتياح كبير إلى ما يحدث من حوله.