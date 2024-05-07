السلطة الفلسطينية تطالب أمريكا بـ"التدخل الفوري" لمنع اجتياح رفح
طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة "بالتدخل الفوري" لمنع اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح وتهجير المواطنين منها.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حذر نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الخطير وارتكاب مجازر في رفح، ما يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويدفع بالأمور إلى حافة الهاوية".
وأكد بأن السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية، سيضاعف من معاناة المواطنين وسيزيد من الحصار المفروض أصلًا بمنع تحرك المواطنين وإخراج الجرحى، وستمنع تدفق المساعدات الإغاثية إلى أبناء قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق نص البيان.
وشدد على أن "معبر رفح البري وباقي أراضي قطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، لكن إسرائيل تصر على تحدي تلك القرارات الدولية".
واعتبر بأن "هذه السياسات، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، والحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه ووطنه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".