السلطة الفلسطينية تطالب أمريكا بـ"التدخل الفوري" لمنع اجتياح رفح

طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة "بالتدخل الفوري" لمنع اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح وتهجير المواطنين منها.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حذر نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الخطير وارتكاب مجازر في رفح، ما يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويدفع بالأمور إلى حافة الهاوية".

وأكد بأن السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية، سيضاعف من معاناة المواطنين وسيزيد من الحصار المفروض أصلًا بمنع تحرك المواطنين وإخراج الجرحى، وستمنع تدفق المساعدات الإغاثية إلى أبناء قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق نص البيان.