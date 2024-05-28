اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الوضع في رفح

يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا، الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح، إثر الهجوم الإسرائيلي الذي أوقع عشرات القتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ"فرانس برس" أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.

وذكر حساب مجلس الأمن على منصة "إكس" أن طلب عقد الاجتماع جاء بعد أن أصابت الغارات الجوية الإسرائيلية خيام النازحين في رفح، الأحد.