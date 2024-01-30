لماذا لم تعترض أمريكا المسيّرة على الحدود الأردنية؟

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طائرة أمريكية دون طيار تسببت بـ"حالة لبس" لدى القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة على الحدود الأردنية السورية، حيث تعرضت لضربة مميتة نفذتها ميليشيات إيرانية محسوبة على طهران.

وخلص المسؤولون الأمريكيون، بحسب الصحيفة، إلى أن "المسيّرة المعادية التي ضربت القاعدة، تزامن هجومها مع مسيّرة أمريكية عائدة أيضًا إلى القاعدة".

وذكر التقرير أن الأمر "أدى إلى بعض الارتباك حول ما إذا كانت الطائرة القادمة صديقة أم معادية، كما خلص المسؤولون حتى الآن".