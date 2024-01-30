لماذا لم تعترض أمريكا المسيّرة على الحدود الأردنية؟
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طائرة أمريكية دون طيار تسببت بـ"حالة لبس" لدى القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة على الحدود الأردنية السورية، حيث تعرضت لضربة مميتة نفذتها ميليشيات إيرانية محسوبة على طهران.
وخلص المسؤولون الأمريكيون، بحسب الصحيفة، إلى أن "المسيّرة المعادية التي ضربت القاعدة، تزامن هجومها مع مسيّرة أمريكية عائدة أيضًا إلى القاعدة".
وذكر التقرير أن الأمر "أدى إلى بعض الارتباك حول ما إذا كانت الطائرة القادمة صديقة أم معادية، كما خلص المسؤولون حتى الآن".
ولم تعثر الولايات المتحدة على أدلة تثبت أن إيران مسؤولة عن الهجوم على البرج 22 قرب الحدود الأردنية السورية، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين، حسب الصحيفة.
ويرى التقرير أن "الرد داخل الأراضي الإيرانية أقل احتمالًا، ويتعين على إدارة بايدن التفكير برد قوي بما يكفي لردع أذرع الإيرانيين عن شن المزيد من الهجمات".
وكانت ميليشيات عراقية مرتبطة بطهران أعلنت شن هجمات على أكثر من قاعدة أمريكية في العراق وسوريا تضامناً مع غزة.