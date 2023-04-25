بن فرحان: مساع لتأمين ممرات آمنة في السودان

ودخلت الخرطوم في مرحلة هدوء، اليوم الثلاثاء، في أول أيام هدنة الـ 72 ساعة التي تمت بوساطة سعودية - أمريكية.

وكان وافق طرفا النزاع في السودان، على قبول هدنة بوساطة سعودية - أمريكية لثلاثة أيام يعقبها وقف كامل لإطلاق النار.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة لثلاثة أيام.

وأضاف بلينكن في بيان أمس الإثنين، أن طرفي الصراع اتفقا على هدنة ستسري في جميع أنحاء البلاد بعد وساطة سعودية - أمريكية.

مفاوضات مكثفة

وأكد أن وقف النار سيكون لمدة 72 ساعة بدءًا من منتصف الليل، مناشدًا الجميع تنفيذ الهدنة فورًا وبشكل كامل.

وكشف أن هذا الاتفاق أتى بعد مفاوضات مكثفة امتدت على مدار الـ 48 ساعة الماضية، إذ وافقت فيها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بدءًا من منتصف ليل الـ24 من أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة.