السعودية تعلن إجلاء 356 شخصا من السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في وقت متأخر من ليل الإثنين، وصول عشرة مواطنين سعوديين، قادمين من السودان، بينما بلغ عدد رعايا الدول الذين تم إجلاؤهم 189 شخصا.

وكشفت الخارجية السعودية عبر حسابها على تويتر، أن إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصاً (101 مواطن سعودي و255 شخصا ينتمون لـ26 جنسية).

وأضافت: "استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 10 مواطنين سعوديين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 189 شخصا".