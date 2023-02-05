سلالة جديدة من الحمى القلاعية تغلق أسواق المواشي في الأردن

وأضافت الوزارة أنها عملت على تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بمربي الأبقار، ومخاطبة الجهات الرسمية لوضع نقاط تفتيش لمنع تنقل الحيوانات بين المحافظات، إلى جانب تعليق استيراد الأعلاف الخشنة من العراق بشكل مؤقت.

وأوضحت أن نتائج تحليل فيروس الحمّى القلاعية الذي أجري في كلية الطب البيطري بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بالتنسيق مع الوزارة، "كشفت عن ظهور عترة جديدة للفيروس يسمى (SAT2) وهو غير مسجل في الأردن سابقًا".

وأضافت أن هذه العترة مسجلة في العراق، السعودية، الكويت، أثيوبيا، مبينة أن نتائج تحليل أجراه أخصائي علم الفيروسات في كلية الطب البيطري في الجامعة الدكتور مصطفى عبابنة، جرت مطابقتها مع مختبر "بيو برايت" في بريطانيا، وهو مختبر معتمد من منظمة الصحة الحيوانية العالمية.