سلالة جديدة من الحمى القلاعية تغلق أسواق المواشي في الأردن
أغلقت وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الأحد، أسواق المواشي في محافظات المملكة لمدة 14 يومًا، بعد رصد إصابات بعترة جديدة لفيروس الحمّى القلاعية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، عن وزارة الزراعة قولها إنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمّى القلاعية.
وأضافت الوزارة أنها عملت على تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بمربي الأبقار، ومخاطبة الجهات الرسمية لوضع نقاط تفتيش لمنع تنقل الحيوانات بين المحافظات، إلى جانب تعليق استيراد الأعلاف الخشنة من العراق بشكل مؤقت.
وأوضحت أن نتائج تحليل فيروس الحمّى القلاعية الذي أجري في كلية الطب البيطري بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بالتنسيق مع الوزارة، "كشفت عن ظهور عترة جديدة للفيروس يسمى (SAT2) وهو غير مسجل في الأردن سابقًا".
وأضافت أن هذه العترة مسجلة في العراق، السعودية، الكويت، أثيوبيا، مبينة أن نتائج تحليل أجراه أخصائي علم الفيروسات في كلية الطب البيطري في الجامعة الدكتور مصطفى عبابنة، جرت مطابقتها مع مختبر "بيو برايت" في بريطانيا، وهو مختبر معتمد من منظمة الصحة الحيوانية العالمية.
وأكدت أنه بناءً على هذه النتائج اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات لمحاصرة الإصابات ومنع انتقالها إلى المناطق المحيطة.
ولفتت الوزارة إلى نجاح حملة تطعيم وطنية نفذتها، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، للفترات المسجلة سابقًا بحسب تقرير مطابقة المختبر المرجعي، إذ أثبتت دراسة لجنة شكلتها منظمة الزراعة والأغذية "الفاو" أن نتائج المسح الوبائي الأولية ممتازة ومناسبة، وتغطي الفترات السابقة للحيوانات التي جرى تطعيمها ضمن الحملة الوطنية.
وجددت الوزارة التأكيد على أن هذا المرض لا ينتقل للإنسان، ولا يشكل أي خطورة من خلال تناول اللحوم والألبان، وأنها تعمل وفق آليات واضحة وشفافة وزمنية تتماشى مع تجفيف منابع هذا المرض.