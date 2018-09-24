في أول خطاب لها.. مديرة “سي آي إيه” تعلن عن فرص للتوظيف

كشفت جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، عن أولويات الوكالة في المرحلة المقبلة، معلنة عن فرص كبرى للتوظيف.

وكشفت عن أن الوكالة “ستوظف عاملين من كافة الأعراق والجنسيات والثقافات، وستعمل على زيادة أعداد موظفيها في البلدان البعيدة عن الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيادة فعالياتها في الخارج، بغية مكافحة مشكلة المخدرات في الداخل الأمريكي.

وأضافت أن “الوكالة ستولي أهمية خاصة لتعليم عناصرها لغات البلدان التي يعملون فيها، بهدف مساعدتهم على فهم ثقافة تلك البلدان بشكل جيد”.

وقالت هاسبل، في أول خطاب لها أمام الرأي العام الأمريكي بجامعة لويسفيل، عقب المصادقة على قرار تعيينها مديرة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن أولويات الوكالة في المرحلة المقبلة هي “جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية عن (المتطرفين والأعداء).