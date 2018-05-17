مجلس الشيوخ الأمريكي يُقر تعيين جينا هاسبل مديرة لـ”سي اي ايه”

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تعيين جينا هاسبل مديرة جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية، على الرغم من تحفظ عدد من أعضائه اعتبروا أن ضلوعها سابقًا بعمليات تعذيب لمشتبه في تورطهم بالإرهاب يمنعها من تولي المنصب.

وعيّن الكونغرس هاسبل، التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنصب، بعد أن خالف أعضاء ديمقراطيون توجيهات حزبهم وأيدوا القرار، فيما حذّر آخرون من أن التصويت سيشكل مؤشرًا لموقف البلاد من التعذيب.

وبذلك تكون هاسبل البالغة من العمر الآن 61 عامًا والخبيرة في شؤون روسيا، أول امرأة تقود وكالة الاستخبارات، خلفًا لمايك بومبيو الذي عيّنه ترامب مؤخرًا وزيرًا للخارجية.