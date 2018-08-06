ملوحة بإعدامهم.. إيران تعتقل 45 تاجرًا بتهمة الإخلال بالاقتصاد

أعلن غلام حسين محسني ايجي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اعتقال 45 تاجرًا في سوق العاصمة طهران بتهمة الإخلال بالاقتصاد، ملمحًا إلى أن المعتقلين قد يواجهون أحكاماً بالإعدام.

ونقلت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية عن إيجي قوله إنه “حتى الآن تم اعتقال 45 شخصًا فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الأخيرة واستهداف العملة المحلية”، مضيفاً أن “المعتقلين متورطون في انتهاكات وجرائم اقتصادية لسوق صرف العملات الأجنبية”.

وأشار إلى الموافقة على الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالة مالية، مبينًا أن “اعتقال التجار في سوق طهران تم بعد رصدهم ومراجعة ملفاتهم من قبل مدعي عام العاصمة عباس جعفري دولت آبادي، بشكل يومي”.

وتفاقمت أزمة الاقتصاد الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على طهران، إذ ارتفعت أسعار العملات بنسبة 120٪، فيما ارتفعت معدلات التضخم ومشاكل قطاع الصناعات لاستيراد المواد الخام.

وأدى ذلك إلى تعقيد المشاكل الاقتصادية للبلاد، إذ شهد العديد من المدن خلال الأيام الأخيرة، احتجاجات ضد النظام والحكومة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتدخل الدفعة الأولى من العقوبات الجديدة التي فرضها ترامب على طهران، إثر انسحابه من الاتفاق النووي، حيّز التنفيذ، اليوم الاثنين؛ ما سيدفع الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية إلى المزيد من الانهيار.