ترامب يعبر عن تطلعه لاجتماع ثان مع بوتين

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى عقد لقاء ثان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشددًا على أن اللقاء الأول كان ناجحًا على الرغم من عاصفة الانتقادات التي أثارها في الداخل والخارج.

وكتب على تويتر قائلًا: “القمة مع روسيا نجحت نجاحًا عظيمًا، لكنها لم تكن كذلك في نظر عدو الشعب الحقيقي، وسائل إعلام الأخبار الكاذبة”.

وأضاف: “أتطلع لاجتماعنا الثاني كي يتسنى لنا بدء تنفيذ بعض من الأمور العديدة التي بحثناها، بما في ذلك: التصدي للإرهاب وأمن إسرائيل والانتشار النووي والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا وسلام الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وغيرها”.