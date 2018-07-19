بوتين: قوى أمريكية تحاول تقويض نجاح القمة مع ترامب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن قوى معينة في الولايات المتحدة تحاول تقويض نجاح قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللقاء كان بداية إيجابية على أي حال.

وأضاف بوتين، الذي التقى ترامب في قمة بهلسنكي يوم الإثنين الماضي، أن من السذاجة توقع أن تجد مشكلات تعود لسنوات طريقها إلى الحل في بضعة أسابيع.

لكنه أشار إلى أن مسيرة تحسين العلاقات الثنائية بدأت بالفعل.

كما وحذر الرئيس الروسي من مخاطر إخفاق موسكو وواشنطن في تحسين العلاقات.

وقال إن أجل معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية “ستارت” سينقضي خلال عام ونصف العام، ما لم يبدأ العمل على تمديدها الآن.