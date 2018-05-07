مقتل جنديين من الحرس الرئاسي اليمني في عدن

أفاد مصدر أمني يمني بأن جنديين يمنيين ينتميان لألوية الحماية الرئاسية قُتلا، اليوم الإثنين، برصاص مجهولين في محافظة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مدير قسم شرطة خور مكسر بعدن، العقيد ناصر عباد: إن “جنديين من ألوية الحماية الرئاسية قُتلا، مساء اليوم، برصاص مجهولين يستقلون سيارة ركاب (حافلة صغيرة)”.

وأضاف: “أطلق المسلحون النار على الجنديين، بينما كانا على متن دراجتهما النارية بالقرب من مبنى الخطوط الجوية اليمنية بحي الرشيد، بمدينة خور مكسر(التابعة لعدن)، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة”.

وأشار إلى أن عناصر من قسم التحريات، التابع لشرطة مدينة خور مكسر، هرعت إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادثة، دون تفاصيل إضافية.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه بيان رسمي من السلطات الأمنية في المحافظة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الساعة 17:20 بتوقيت غرينتش.