ميناء عدن يستقبل باخره عملاقة محملة بأكثر من 3 آلاف سيارة

وصلت ميناء عدن الدولي، جنوبي اليمن، السبت، الباخرة العملاقة “باساما”، قادمة من كوريا الجنوبية، وعلى متنها أكثر من 3 آلاف سيارة، حسب مصدر ملاحي.

وقال أحمد حسين، مدير إدارة الأرصفة بميناء عدن، للأناضول، إن السفينة العملاقة “باساما” وصلت الميناء، وتحمل على متنها 3 آلاف و158 سيارة سيتم إنزالها بالميناء.

وأضاف: “تعتبر هذه الباخرة الأضخم من نوعها، التي دخلت الميناء هذا العام، وهي من ثمار الاتفاق الأخير بين قيادة التحالف العربي وكبار التجار اليمنيين”.

كان اجتماعا ضم بعض التجار اليمنيين وقيادات من التحالف العربي، عقد في العاصمة السعودية “الرياض”، قبل أكثر من شهر.

الاجتماع ناقش نقل بضائع التجار، ودخولها ميناء عدن بكل سهولة ويسر؛ لاستعادة النشاط الريادي للميناء.

وفِي وقت سابق أعلن وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، استعداد ميناء عدن “جنوب”، لاستقبال جميع السفن وتسهيل نقلها إلى مختلف المناطق، عقب قيام جماعة أنصار الله “الحوثيين”، باحتجاز 19 سفينة وقود في ميناء الحديدة (غرب).