ليبرمان يتهم “حماس” بدفع الأموال للمدنيين للتظاهر قرب حدود غزة

اتهم وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بغزة، بدفع وتوزيع الأموال لإجبار المدنيين الفلسطينيين على التظاهر قرب حدود التماس بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية: “هناك اجتماع لتقدير الموقف ولن نسمح لأحد المساس بنا، ولن نمس أحد لا يجلب الخطر، وحركتا حماس والجهاد الإسلامي تدفعان أموالًا؛ لترغيب المتظاهرين بالخروج”.

وأضاف: “الجيش الإسرائيلي سيبقى على درجة استنفار عالية على حدود قطاع غزة؛ استعدادًا لمظاهرات الجمعة الثانية، وسيتم التعامل مع أي تهديد أمني مرتقب “.

وأوضح ليبرمان أن “الجيش الإسرائيلي يدافع عن الحدود بأي طريقة كانت، ومعظم المشاركين في المسيرات الفوضوية هم عناصر من الفصائل الفلسطينية، وبالتحديد من حركة حماس”، على حد زعمه.

وفي ذات السياق، اتهم المحلل العسكري في صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، حركة “حماس” بالسعي إلى حشر إسرائيل في الزاوية وإظهارها بمظهر قاتل المدنيين وبالتالي إلحاق الضرر بها على المستوى العالمي” .

وأضاف للصحيفة العبرية: “حركة حماس بعد أن فقدت مقوماتها، قامت بتصدير أزمتها من خلال الناس إلى الحدود، واستطاعت أن تحقق تقدمًا في تدويل الأزمة وتصديرها على بعض المواقع والمنظمات “.