هي الأولى منذ حادثة “اللافتة المسيئة”.. وزير جزائري يزور الرياض ويرفع حصة الحج (صور)

عقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، اليوم الخميس، مباحثات مع وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى الرياض عقب حادثة “اللافتة المسيئة” للملك سلمان بأحد ملاعب كرة القدم الجزائرية الشهر الماضي.

وقال وزير الأوقاف الجزائري إن لقاءه بنظيره السعودي “كان مناسبةً لتبادل التهاني على جودة العلاقات الجزائرية السعودية، وعمق مشاعر المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين وعلى النجاح المميز لموسم حج السنة الماضية”.

وتناول الطرفان “ترتيبات موسم حج 1439هج/ 2018م، وجديد المسار الإلكتروني ومشاريع التوسعة في صعيد منى، حيث حضر اللقاء سفير الجزائر في السعودية وقنصلها العام في جدة والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة وكوادر من الدولة الجزائرية.

وأعلن الوزير الجزائري توصله لاتفاق مع نظيره السعودي يقضي برفع حصة بلاده من الحجاج إلى 41 ألف حاج، وإرجاء ذلك إلى مباحثات قادمة بين مسؤولين حكوميين.