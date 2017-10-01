نديم مازن.. أمريكي مسلم يترشح لانتخابات الكونغرس في ولاية “ماساتشوستس”

أطلق نديم مازن العضو المسلم في المجلس المحلي لمدينة “كامبريدج” في ولاية ماساتشوستس الأمريكية الأحد، حملته الانتخابية للترشح لانتخابات الكونغرس.

ومن المقرر أن يعلن مازن الذي يبلغ من العمر 34 عاما، ترشحه عن الحزب الديمقراطي لمقعد منطقة في شمال غربي بوسطن، وهو مقعد سيكون شاغرا اعتبارا من العام المقبل، بعد أن قررت النائب نيكي تسونجاس عدم السعي للحصول على ولاية سادسة في الكونغرس.

وإذا نجحت مساعي مازن، فقد ينضم إلى النائب الأمريكي كيث إليسون عن ولاية “مينيسوتا” وأندريه كارسون عن ولاية “إنديانا” كثالث مسلم في الكونغرس.

ويخطط مازن، وهو أشهر مسلم يشغل منصبا بالانتخاب في الولاية، للتركيز في حملته على قضايا اقتصادية، في حين تتسق محاولته للصعود من مسؤول محلي لعضو في الكونغرس مع “روح جيتباك”، الجماعة التي أسسها في شباط/فبراير الماضي، بهدف تشجيع مزيد من المسلمين على السعي لشغل مناصب بالانتخاب.

كما يستعد مازن الذي يعتبر مؤسس جماعة تدرب المسلمين الأمريكيين على الترشح لمناصب رسمية، إلى مواجهة أسئلة عن عقيدته، إذ تظهر استطلاعات رأي أن “الكثير من الأمريكيين لهم وجهة نظر سلبية في المسلمين، بعد أن اصطبغت ذكرياتهم بأحداث مثل هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2011، وتفجيرات عام 2013 في ماراثون بوسطن”.

وقال مازن في مقابلة إعلامية إن “الناس لا يفهمون ما يعنيه لي أن أكون مسلما، وأنا أعتقد أن عقيدتي تلزمني بخدمة كل أمريكي وخدمة الدستور”.