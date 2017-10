فيروز سعد.. امرأة تحلم بلقب “أول مسلمة بالكونغرس الأمريكي”

تنافس الأمريكية فيروز سعد على أحد مقاعد الكونغرس عن ولاية ميشيغان، وصوب عينيها هدف أن تكون أول مسلمة تدخل المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة.

وتسعى فيروز إلى الإطاحة بمنافسها الجمهوري، النائب الحالي، دايف تروت، في الانتخابات المقبلة، المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتنحدر فيروز (34 عامًا) من عائلة لبنانية هاجرت إلى مدينة ديربورن في ولاية ميشغيان (غرب)، قبل نحو 30 عامًا.

وفي حديث مع صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، السبت، قالت فيروز إن هدفها من التنافس كمستقلة على مقعد للكونغرس نابع من “رغبتها في أن تكون جزءًا من عملية اتخاذ القرار” في البلاد.

وأضافت أن “المشكلات التي يعاني منها المهاجرون والأمريكيون المسلمون تعود إلى غياب الأصوات المتعددة عند اتخاذ القرارات السياسية”.

It was such an honor to be profiled by @Independent and chat with @eshugerman about what actually matters…and that's not Trump! https://t.co/FaHJxv13wY

— Fayrouz Saad (@FayrouzSaad) September 30, 2017